Cities with the fastest-growing home prices in the Atlanta metro area

The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.

The typical home value in the United States was $359,078 in December, 0.1% higher than the year before.

Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.

Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018.

(Stacker/Stacker)

Stacker

#30. Tallapoosa, GA

- 1-year price change: +$3,455 (+1.7%)

- 5-year price change: +$69,867 (+50.3%)

- Typical home value: $208,765 (#140 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#29. Franklin, GA

- 1-year price change: +$3,708 (+1.6%)

- 5-year price change: +$67,678 (+39.6%)

- Typical home value: $238,427 (#124 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#28. Jasper, GA

- 1-year price change: +$4,041 (+1.0%)

- 5-year price change: +$130,340 (+48.8%)

- Typical home value: $397,484 (#44 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#27. Centralhatchee, GA

- 1-year price change: +$4,063 (+1.8%)

- 5-year price change: data is not available (data not available)

- Typical home value: $226,735 (#133 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#26. Newborn, GA

- 1-year price change: +$4,126 (+1.3%)

- 5-year price change: +$104,373 (+45.6%)

- Typical home value: $333,308 (#71 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#25. Walnut Grove, GA

- 1-year price change: +$4,131 (+1.2%)

- 5-year price change: +$134,647 (+62.4%)

- Typical home value: $350,441 (#65 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#24. Monroe, GA

- 1-year price change: +$4,377 (+1.2%)

- 5-year price change: +$123,726 (+51.0%)

- Typical home value: $366,409 (#54 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#23. Roswell, GA

- 1-year price change: +$4,392 (+0.7%)

- 5-year price change: +$207,613 (+48.3%)

- Typical home value: $637,522 (#9 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#22. Waco, GA

- 1-year price change: +$6,602 (+3.3%)

- 5-year price change: +$69,423 (+49.6%)

- Typical home value: $209,257 (#139 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#21. Shady Dale, GA

- 1-year price change: +$7,118 (+2.5%)

- 5-year price change: +$85,450 (+40.8%)

- Typical home value: $294,677 (#89 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#20. Williamson, GA

- 1-year price change: +$7,515 (+1.9%)

- 5-year price change: +$128,364 (+48.0%)

- Typical home value: $395,560 (#45 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#19. Buckhead, GA

- 1-year price change: +$7,847 (+1.5%)

- 5-year price change: +$161,374 (+45.5%)

- Typical home value: $516,216 (#18 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#18. Madison, GA

- 1-year price change: +$8,388 (+2.0%)

- 5-year price change: +$137,285 (+46.2%)

- Typical home value: $434,349 (#37 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#17. White, GA

- 1-year price change: +$8,544 (+3.7%)

- 5-year price change: +$94,235 (+65.6%)

- Typical home value: $237,954 (#125 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#16. Ball Ground, GA

- 1-year price change: +$8,837 (+1.9%)

- 5-year price change: +$165,654 (+55.4%)

- Typical home value: $464,562 (#25 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#15. Rutledge, GA

- 1-year price change: +$8,892 (+2.1%)

- 5-year price change: +$135,277 (+45.5%)

- Typical home value: $432,803 (#38 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#14. Moreland, GA

- 1-year price change: +$9,064 (+2.0%)

- 5-year price change: +$149,557 (+47.6%)

- Typical home value: $463,827 (#27 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#13. Taylorsville, GA

- 1-year price change: +$9,190 (+2.6%)

- 5-year price change: +$125,399 (+53.2%)

- Typical home value: $361,106 (#56 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#12. Johns Creek, GA

- 1-year price change: +$9,448 (+1.4%)

- 5-year price change: +$237,331 (+53.4%)

- Typical home value: $681,700 (#6 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#11. Dunwoody, GA

- 1-year price change: +$10,070 (+1.6%)

- 5-year price change: +$176,566 (+37.5%)

- Typical home value: $647,541 (#8 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#10. Monticello, GA

- 1-year price change: +$10,316 (+3.6%)

- 5-year price change: +$101,531 (+52.5%)

- Typical home value: $294,925 (#88 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#9. Concord, GA

- 1-year price change: +$10,349 (+3.0%)

- 5-year price change: +$116,378 (+48.1%)

- Typical home value: $358,224 (#60 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#8. Emerson, GA

- 1-year price change: +$10,706 (+3.9%)

- 5-year price change: +$100,434 (+53.8%)

- Typical home value: $287,165 (#97 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#7. Marble Hill, GA

- 1-year price change: +$10,871 (+1.5%)

- 5-year price change: +$237,939 (+47.8%)

- Typical home value: $735,730 (#3 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#6. Waleska, GA

- 1-year price change: +$11,250 (+2.4%)

- 5-year price change: +$163,351 (+52.9%)

- Typical home value: $471,968 (#23 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#5. Sandy Springs, GA

- 1-year price change: +$14,140 (+2.2%)

- 5-year price change: +$171,071 (+35.0%)

- Typical home value: $660,185 (#7 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#4. Milton, GA

- 1-year price change: +$14,305 (+1.6%)

- 5-year price change: +$340,024 (+59.8%)

- Typical home value: $908,184 (#1 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#3. Senoia, GA

- 1-year price change: +$14,919 (+3.0%)

- 5-year price change: +$176,018 (+52.7%)

- Typical home value: $509,786 (#19 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#2. Brookhaven, GA

- 1-year price change: +$16,307 (+2.3%)

- 5-year price change: +$154,884 (+27.7%)

- Typical home value: $714,255 (#4 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#1. Good Hope, GA

- 1-year price change: +$16,583 (+3.9%)

- 5-year price change: +$145,111 (+49.7%)

- Typical home value: $437,077 (#35 most expensive city in metro)