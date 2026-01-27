Which singers have the best vocal range?

By Debra Green

Whitney Houston 3 octaves

Adam Lambert 3 octaves

Rihanna 3 octaves

Sia 3 octaves

Tina Turner 3 octaves

Beyoncé 3.5 - 4 octaves

Luciano Pavarotti 3.5 octaves

Freddie Mercury 4 octaves

Prince 4 octaves

Christina Aguilera 4 octaves

Céline Dion 4 octaves

Ariana Grande 4 octaves

Chanté Moore 4 octaves

Minnie Riperton 4 octaves

Laura Branigan 4 octaves

Deniece Williams 4 octaves

Steve Perry 4 octaves

Steven Tyler 4 octaves

Pat Benatar 4.5 octaves

Kate Bush 4.5 octaves

Mariah Carey 5 octaves

Axl Rose 5 octaves

Ville Valo 5 octaves

Mike Patton 6 octaves

Grimes 6 octaves

Georgia Brown 8 octaves

Tim Storms 10 octaves

