There are roughly 17.1 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. Though, the VA anticipates the percentage of the U.S. population with military experience will continue to decline over the next couple of decades—by 2046, it expects the number of living U.S. veterans to decrease by 29%.
Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Georgia using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census' 2024 5-year estimate.
Alaska, Virginia, and Montana are home to the most veterans per capita. American veterans live in virtually all of the country's 3,144 counties.
Keep reading to see where the most veterans live in your home state.
#50. Chattooga County
- Percent of residents that are veterans: 8.3% (1,628 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 92
--- Korean War: 121
--- Vietnam War: 591
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 257
--- Gulf War (09/2001 or later): 299
#49. Crisp County
- Percent of residents that are veterans: 8.3% (1,252 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 6
--- Vietnam War: 486
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 349
--- Gulf War (09/2001 or later): 352
#48. Grady County
- Percent of residents that are veterans: 8.3% (1,628 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 58
--- Vietnam War: 641
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 522
--- Gulf War (09/2001 or later): 93
#47. Jones County
- Percent of residents that are veterans: 8.3% (1,837 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 35
--- Korean War: 70
--- Vietnam War: 557
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 359
--- Gulf War (09/2001 or later): 419
#46. Wheeler County
- Percent of residents that are veterans: 8.3% (510 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 0
--- Vietnam War: 85
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 98
--- Gulf War (09/2001 or later): 132
#45. Lamar County
- Percent of residents that are veterans: 8.5% (1,320 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 13
--- Vietnam War: 411
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 403
--- Gulf War (09/2001 or later): 408
#44. McDuffie County
- Percent of residents that are veterans: 8.5% (1,393 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 4
--- Korean War: 0
--- Vietnam War: 418
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 328
--- Gulf War (09/2001 or later): 354
#43. Spalding County
- Percent of residents that are veterans: 8.5% (4,495 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 47
--- Korean War: 119
--- Vietnam War: 2,077
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,074
--- Gulf War (09/2001 or later): 897
#42. Taylor County
- Percent of residents that are veterans: 8.5% (529 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 57
--- Vietnam War: 133
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 194
--- Gulf War (09/2001 or later): 215
#41. Crawford County
- Percent of residents that are veterans: 8.6% (835 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 12
--- Vietnam War: 434
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 259
--- Gulf War (09/2001 or later): 115
#40. McIntosh County
- Percent of residents that are veterans: 8.6% (825 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 7
--- Korean War: 21
--- Vietnam War: 334
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 78
--- Gulf War (09/2001 or later): 184
#39. Rockdale County
- Percent of residents that are veterans: 8.6% (6,256 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 66
--- Korean War: 178
--- Vietnam War: 1,728
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,232
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,575
#38. Berrien County
- Percent of residents that are veterans: 8.7% (1,211 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 40
--- Vietnam War: 287
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 370
--- Gulf War (09/2001 or later): 444
#37. Burke County
- Percent of residents that are veterans: 8.7% (1,610 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 51
--- Vietnam War: 658
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 395
--- Gulf War (09/2001 or later): 374
#36. Coweta County
- Percent of residents that are veterans: 8.7% (10,218 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 15
--- Korean War: 364
--- Vietnam War: 2,473
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,559
--- Gulf War (09/2001 or later): 3,311
#35. Putnam County
- Percent of residents that are veterans: 8.7% (1,590 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 4
--- Vietnam War: 890
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 148
--- Gulf War (09/2001 or later): 171
#34. Rabun County
- Percent of residents that are veterans: 8.7% (1,261 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 8
--- Korean War: 26
--- Vietnam War: 665
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 174
--- Gulf War (09/2001 or later): 188
#33. Chatham County
- Percent of residents that are veterans: 8.9% (20,911 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 92
--- Korean War: 611
--- Vietnam War: 5,369
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 7,089
--- Gulf War (09/2001 or later): 7,387
#32. Newton County
- Percent of residents that are veterans: 8.9% (7,849 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 70
--- Korean War: 166
--- Vietnam War: 2,069
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,570
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,044
#31. Bacon County
- Percent of residents that are veterans: 9% (748 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 10
--- Korean War: 16
--- Vietnam War: 225
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 229
--- Gulf War (09/2001 or later): 178
#30. Dougherty County
- Percent of residents that are veterans: 9.3% (5,857 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 22
--- Korean War: 169
--- Vietnam War: 1,858
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,671
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,743
#29. Douglas County
- Percent of residents that are veterans: 9.4% (10,333 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 82
--- Korean War: 209
--- Vietnam War: 2,107
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 4,289
--- Gulf War (09/2001 or later): 3,419
#28. Oglethorpe County
- Percent of residents that are veterans: 9.4% (1,138 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 4
--- Korean War: 61
--- Vietnam War: 552
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 218
--- Gulf War (09/2001 or later): 187
#27. Fannin County
- Percent of residents that are veterans: 9.5% (2,060 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 17
--- Korean War: 53
--- Vietnam War: 1,222
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 359
--- Gulf War (09/2001 or later): 313
#26. Heard County
- Percent of residents that are veterans: 9.5% (857 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 34
--- Vietnam War: 331
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 227
--- Gulf War (09/2001 or later): 243
#25. Henry County
- Percent of residents that are veterans: 9.6% (17,990 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 87
--- Korean War: 361
--- Vietnam War: 3,265
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 7,121
--- Gulf War (09/2001 or later): 6,688
#24. Towns County
- Percent of residents that are veterans: 9.6% (1,084 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 13
--- Korean War: 44
--- Vietnam War: 496
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 213
--- Gulf War (09/2001 or later): 122
#23. Lowndes County
- Percent of residents that are veterans: 9.8% (8,527 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 27
--- Korean War: 165
--- Vietnam War: 2,313
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,217
--- Gulf War (09/2001 or later): 4,031
#22. Marion County
- Percent of residents that are veterans: 10.1% (601 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 14
--- Korean War: 3
--- Vietnam War: 321
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 103
--- Gulf War (09/2001 or later): 73
#21. Talbot County
- Percent of residents that are veterans: 10.1% (482 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 9
--- Korean War: 62
--- Vietnam War: 239
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 107
--- Gulf War (09/2001 or later): 69
#20. Gilmer County
- Percent of residents that are veterans: 10.2% (2,705 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 8
--- Korean War: 81
--- Vietnam War: 1,049
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 619
--- Gulf War (09/2001 or later): 464
#19. Lee County
- Percent of residents that are veterans: 10.3% (2,560 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 18
--- Vietnam War: 648
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 862
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,118
#18. Twiggs County
- Percent of residents that are veterans: 10.9% (688 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 17
--- Vietnam War: 172
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 181
--- Gulf War (09/2001 or later): 194
#17. Richmond County
- Percent of residents that are veterans: 11.2% (17,087 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 35
--- Korean War: 482
--- Vietnam War: 4,367
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 5,737
--- Gulf War (09/2001 or later): 5,751
#16. Peach County
- Percent of residents that are veterans: 11.4% (2,550 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 14
--- Korean War: 97
--- Vietnam War: 526
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,148
--- Gulf War (09/2001 or later): 999
#15. Union County
- Percent of residents that are veterans: 11.4% (2,554 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 62
--- Korean War: 150
--- Vietnam War: 1,202
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 424
--- Gulf War (09/2001 or later): 337
#14. Fayette County
- Percent of residents that are veterans: 11.6% (10,979 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 272
--- Korean War: 410
--- Vietnam War: 3,096
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,603
--- Gulf War (09/2001 or later): 3,652
#13. Effingham County
- Percent of residents that are veterans: 12.4% (6,240 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 3
--- Korean War: 33
--- Vietnam War: 1,434
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,472
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,757
#12. Pulaski County
- Percent of residents that are veterans: 12.4% (1,014 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 17
--- Vietnam War: 419
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 334
--- Gulf War (09/2001 or later): 251
#11. Harris County
- Percent of residents that are veterans: 12.5% (3,490 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 18
--- Korean War: 99
--- Vietnam War: 845
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,360
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,345
#10. Bryan County
- Percent of residents that are veterans: 13.3% (4,261 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 17
--- Korean War: 144
--- Vietnam War: 713
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,713
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,111
#9. Lanier County
- Percent of residents that are veterans: 13.3% (1,007 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 27
--- Vietnam War: 204
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 278
--- Gulf War (09/2001 or later): 369
#8. Columbia County
- Percent of residents that are veterans: 14% (16,648 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 21
--- Korean War: 332
--- Vietnam War: 3,666
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 5,979
--- Gulf War (09/2001 or later): 8,685
#7. Muscogee County
- Percent of residents that are veterans: 14% (20,438 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 55
--- Korean War: 168
--- Vietnam War: 4,763
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 6,724
--- Gulf War (09/2001 or later): 8,356
#6. Long County
- Percent of residents that are veterans: 14.7% (1,882 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 17
--- Vietnam War: 228
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 873
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,116
#5. Houston County
- Percent of residents that are veterans: 15.8% (19,366 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 63
--- Korean War: 204
--- Vietnam War: 4,450
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 8,427
--- Gulf War (09/2001 or later): 8,473
#4. Camden County
- Percent of residents that are veterans: 16.7% (6,504 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 34
--- Korean War: 100
--- Vietnam War: 1,501
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,482
--- Gulf War (09/2001 or later): 3,009
#3. Quitman County
- Percent of residents that are veterans: 17% (331 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 0
--- Vietnam War: 181
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 65
--- Gulf War (09/2001 or later): 40
#2. Chattahoochee County
- Percent of residents that are veterans: 18.9% (496 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 0
--- Vietnam War: 64
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 86
--- Gulf War (09/2001 or later): 248
#1. Liberty County
- Percent of residents that are veterans: 19.5% (8,042 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 73
--- Vietnam War: 1,486
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,440
--- Gulf War (09/2001 or later): 4,328