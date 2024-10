Ever have your IQ measured? It’s been a few years for me. Some its just a number that doesn’t really show how smart you are, others say its a good tool to map your ability. Check out this breakdown of Smartest States. READ MORE

1. Massachusetts 104.3

2. New Hampshire 104.2

3. North Dakota 103.8

4. Vermont 103.8

5. Minnesota 103.7

6. Maine 103.4

7. Montana 103.4

8. Iowa 103.2

9. Connecticut 103.1

10. Wisconsin 102.9

11. Kansas 102.8

12. New Jersey 102.8

13. South Dakota 102.8

14. Wyoming 102.4

15. Nebraska 102.3

16. Virginia 101.9

17. Washington 101.9

18. Ohio 101.8

19. Indiana 101.7

20. Colorado 101.6

21. Pennsylvania 101.5

22. Idaho 101.4

23. Oregon 101.2

24. Utah 101.1

25. Missouri 101.0

26. New York 100.7

27. Michigan 100.5

28. Delaware 100.4

29. North Carolina 100.2

30. Texas 100.0

31. Illinois 99.9

32. Maryland 99.7

33. Rhode Island 99.5

34. Kentucky 99.4

35. Oklahoma 99.3

36. Alaska 99.0

37. West Virginia 98.7

38. Florida 98.4

39. South Carolina 98.4

40. Georgia 98.0

41. Tennessee 97.7

42. Arkansas 97.5

43. Arizona 97.4

44. Nevada 96.5

45. Alabama 95.7

46. New Mexico 95.7

47. Hawaii 95.6

48. California 95.5

49. Louisiana 95.3

50. Mississippi 94.2