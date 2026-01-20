Cities with the fastest-growing home prices in the Columbus, Georgia metro area

The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.

The typical home value in the United States was $359,078 in December, 0.1% higher than the year before.

Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.

Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the Columbus, GA-AL metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018.

#23. Richland, GA

- 1-year price change: -$8,099 (-11.3%)

- 5-year price change: +$8,431 (+15.2%)

- Typical home value: $63,808 (#22 most expensive city in metro)

#22. Talbotton, GA

- 1-year price change: -$8,039 (-5.7%)

- 5-year price change: +$13,442 (+11.2%)

- Typical home value: $133,145 (#20 most expensive city in metro)

#21. Buena Vista, GA

- 1-year price change: -$5,645 (-3.4%)

- 5-year price change: +$21,528 (+15.6%)

- Typical home value: $159,719 (#18 most expensive city in metro)

#20. Pittsview, AL

- 1-year price change: -$4,053 (-2.1%)

- 5-year price change: data is not available (data not available)

- Typical home value: $191,830 (#13 most expensive city in metro)

#19. Shiloh, GA

- 1-year price change: -$4,052 (-1.9%)

- 5-year price change: +$53,126 (+34.9%)

- Typical home value: $205,207 (#10 most expensive city in metro)

#18. Hurtsboro, AL

- 1-year price change: -$2,515 (-2.4%)

- 5-year price change: data is not available (data not available)

- Typical home value: $101,885 (#21 most expensive city in metro)

#17. Cusseta, GA

- 1-year price change: -$1,906 (-1.3%)

- 5-year price change: +$15,429 (+12.1%)

- Typical home value: $142,673 (#19 most expensive city in metro)

#16. Lumpkin, GA

- 1-year price change: -$1,027 (-1.7%)

- 5-year price change: +$11,769 (+23.8%)

- Typical home value: $61,136 (#23 most expensive city in metro)

#15. Junction City, GA

- 1-year price change: -$396 (-0.2%)

- 5-year price change: data is not available (data not available)

- Typical home value: $173,773 (#16 most expensive city in metro)

#14. Mauk, GA

- 1-year price change: +$618 (+0.3%)

- 5-year price change: +$44,569 (+32.5%)

- Typical home value: $181,633 (#15 most expensive city in metro)

#13. West Point, GA

- 1-year price change: +$1,058 (+0.5%)

- 5-year price change: +$67,094 (+49.3%)

- Typical home value: $203,141 (#11 most expensive city in metro)

#12. Columbus, GA

- 1-year price change: +$3,271 (+2.0%)

- 5-year price change: +$49,122 (+41.8%)

- Typical home value: $166,730 (#17 most expensive city in metro)

#11. Pine Mountain Valley, GA

- 1-year price change: +$3,517 (+1.4%)

- 5-year price change: +$73,406 (+42.4%)

- Typical home value: $246,704 (#8 most expensive city in metro)

#10. Pine Mountain, GA

- 1-year price change: +$5,805 (+2.0%)

- 5-year price change: +$92,160 (+46.8%)

- Typical home value: $289,223 (#7 most expensive city in metro)

#9. Waverly Hall, GA

- 1-year price change: +$5,842 (+2.0%)

- 5-year price change: +$88,272 (+41.3%)

- Typical home value: $302,157 (#6 most expensive city in metro)

#8. Phenix City, AL

- 1-year price change: +$6,050 (+3.1%)

- 5-year price change: +$53,472 (+36.1%)

- Typical home value: $201,541 (#12 most expensive city in metro)

#7. Hatchechubbee, AL

- 1-year price change: +$6,251 (+3.4%)

- 5-year price change: data is not available (data not available)

- Typical home value: $188,357 (#14 most expensive city in metro)

#6. Seale, AL

- 1-year price change: +$6,491 (+2.9%)

- 5-year price change: +$50,988 (+28.8%)

- Typical home value: $227,755 (#9 most expensive city in metro)

#5. Midland, GA

- 1-year price change: +$8,632 (+2.3%)

- 5-year price change: +$99,318 (+35.1%)

- Typical home value: $382,154 (#1 most expensive city in metro)

#4. Ellerslie, GA

- 1-year price change: +$9,020 (+2.4%)

- 5-year price change: +$101,263 (+36.3%)

- Typical home value: $380,109 (#2 most expensive city in metro)

#3. Fort Mitchell, AL

- 1-year price change: +$9,464 (+3.2%)

- 5-year price change: +$81,279 (+36.6%)

- Typical home value: $303,186 (#5 most expensive city in metro)

#2. Cataula, GA

- 1-year price change: +$10,242 (+2.8%)

- 5-year price change: +$100,705 (+36.8%)

- Typical home value: $374,609 (#3 most expensive city in metro)

#1. Hamilton, GA

- 1-year price change: +$15,628 (+4.5%)

- 5-year price change: +$102,900 (+39.3%)

- Typical home value: $364,513 (#4 most expensive city in metro)