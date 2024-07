Favorite Heroes

Who are your favorite fictional heroes? From movies, TV shows or comics? I found a list of fan-ranked top 50. Where does your fave fall?

1. Indiana Jones (Harrison Ford)

2. Captain America (Chris Evans)

3. John McClane (Bruce Willis)

4. Luke Skywalker (Mark Hamill)

5. John Wick (Keanu Reeves)

6. The Bride (Uma Thurman)

7. Batman (Michael Keaton)

8. Harry Potter (Daniel Radcliffe)

9. Black Panther (Chadwick Boseman)

10. Superman (Christopher Reeve)

11. Pete ‘Maverick’ Mitchell (Tom Cruise)

12. John Shaft (Richard Roundtree)

13. Ellen Ripley (Sigourney Weaver)

14. Spider-Man (Tom Holland)

15. Jack Burton (Kurt Russell)

16. Wolverine (Hugh Jackman)

17. Dominic Toretto (Vin Diesel)

18. Lee (Bruce Lee)

19. Spock (Leonard Nimoy)

20. Ethan Hunt (Tom Cruise)

21. Han Solo (Harrison Ford)

22. Rocky Balboa (Sylvester Stallone)

23. James Bond (Sean Connery)

24. Deadpool (Ryan Reynolds)

25. Optimus Prime (Peter Cullen)

26. Flash Gordon (Sam J. Jones)

27. Snake Plissken (Kurt Russell)

28. Neo (Keanu Reeves)

29. Grace (Samara Weaving)

30. Aragorn (Viggo Mortensen)

31. Harley Quinn (Margot Robbie)

32. Quint (Robert Shaw)

33. Evelyn Wang (Michelle Yeoh)

34. Max Rockatansky (Mel Gibson)

35. Miles Morales (Shameik Moore)

37. Sarah Connor (Linda Hamilton)

38. Luke Hobbs (Dwayne Johnson)

39. Furiosa (Charlize Theron)

40. The Terminator (Arnold Schwarzenegger)

41. Foxy Brown (Pam Grier)

42. James Dalton (Patrick Swayze)

43. Maximus (Russell Crowe)

44. Leia Organa (Carrie Fisher)

45. Agent J (Will Smith)

46. Poe Dameron (Oscar Isaac)

47. Cameron Poe (Nicolas Cage)

48. The Man with No Name (Clint Eastwood)

49. Jason Bourne (Matt Damon)

50. Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence)