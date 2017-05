Top 500 Songs You Might’ve Missed

ARTIST SONG YEAR

1 LED ZEPPELIN Stairway To Heaven 1971

2 FLEETWOOD MAC Dreams 1977

3 DEF LEPPARD Pour Some Sugar On Me 1988

4 LYNYRD SKYNYRD Free Bird 1974

5 DEREK & THE DOMINOS Layla 1970

6 GUNS N' ROSES Sweet Child O' Mine 1988

7 QUEEN Bohemian Rhapsody 1975

8 SPRINGSTEEN, BRUCE Born To Run 1975

9 FRAMPTON, PETER Do You Feel Like We Do (Live) 1976

10 PINK FLOYD Comfortably Numb 1980

11 DEF LEPPARD Rock Of Ages 1983

12 VAN HALEN Runnin' With The Devil 1978

13 FOGHAT Slow Ride 1975

14 STYX Come Sail Away 1977

15 EAGLES Hotel California 1976

16 WHO Baba O'Riley 1971

17 MANN, MANFRED Blinded By The Light 1976

18 BEATLES Hey Jude 1968

19 LED ZEPPELIN Whole Lotta Love 1969

20 HEART Magic Man 1976

21 VAN HALEN Panama 1984

22 LENNON, JOHN Imagine 1971

23 GUNS N' ROSES Paradise City 1988

24 BOWIE, DAVID Fame 1975

25 KISS Rock And Roll All Nite (Live) 1975

26 U2 Pride (In The Name Of Love) 1984

27 DEEP PURPLE Smoke On The Water 1973

28 BON JOVI Livin' On A Prayer 1986

29 JOURNEY Lovin', Touchin', Squeezin' 1979

30 JOEL, BILLY Piano Man 1974

31 GUNS N' ROSES November Rain 1991

32 WHO My Generation 1966

33 RUSH Tom Sawyer 1981

34 AEROSMITH Walk This Way 1975

35 AC/DC You Shook Me All Night Long 1980

36 MILLER, STEVE Take The Money And Run 1976

37 BOSTON More Than A Feeling 1976

38 LYNYRD SKYNYRD Sweet Home Alabama 1974

39 AC/DC Back In Black 1980

40 QUEEN/DAVID BOWIE Under Pressure 1981

41 HENDRIX, JIMI All Along The Watchtower 1968

42 KANSAS Carry On Wayward Son 1976

43 CHEAP TRICK I Want You To Want Me (Live) 1979

44 STEPPENWOLF Born To Be Wild 1968

45 PINK FLOYD Another Brick In The...(Pt II) 1980

46 CLASH London Calling 1980

47 ROLLING STONES Sympathy For The Devil 1968

48 EAGLES Take It Easy 1972

49 PINK FLOYD Money 1973

50 OSBOURNE, OZZY Crazy Train 1980

51 GOLDEN EARRING Radar Love 1974

52 HEART Barracuda 1977

53 LED ZEPPELIN Black Dog 1971

54 CLAPTON, ERIC After Midnight 1970

55 PETTY, TOM Runnin' Down A Dream 1989

56 DOORS Riders On The Storm 1971

57 MELLENCAMP, JOHN C Jack & Diane 1982

58 HENDRIX, JIMI Purple Haze 1967

59 LED ZEPPELIN Rock And Roll 1971

60 BOWIE, DAVID Space Oddity 1973

61 POISON Every Rose Has Its Thorn 1988

62 VAN HALEN You Really Got Me 1978

63 VAN HALEN Eruption 1978

64 MILLER, STEVE The Joker 1973

65 ALLMAN BROTHERS BAND Ramblin' Man 1973

66 BLACK SABBATH Iron Man 1972

67 GABRIEL, PETER Solsbury Hill 1977

68 INXS Need You Tonight 1988

69 ROLLING STONES (I Can't Get No) Satisfaction 1965

70 GEORGE THOROGOOD & DESTROYERS One Bourbon, One Scotch, One.. 1977

71 PETTY, TOM/HEARTBREAKERS Mary Jane's Last Dance 1993

72 ROLLING STONES You Can't Always Get What... 1969

73 JOURNEY Faithfully 1983

74 QUEEN We Are The Champions 1977

75 QUEEN We Will Rock You 1977

76 JOHN, ELTON Tiny Dancer 1972

77 POLICE Roxanne 1978

78 SEGER, BOB Night Moves 1976

79 ZZ TOP Legs 1984

80 TALKING HEADS Once In A Lifetime 1980

81 BLUE OYSTER CULT Don't Fear The Reaper 1976

82 WHO Who Are You 1978

83 T REX Bang A Gong (Get It On) 1971

84 RAM JAM Black Betty 1977

85 JOURNEY Open Arms 1982

86 JOPLIN, JANIS Me And Bobby McGee 1971

87 JOURNEY Don't Stop Believin' 1981

88 AC/DC Highway To Hell 1979

89 BACHMAN-TURNER OVERDRIVE Let It Ride 1974

90 PETTY, TOM/HEARTBREAKERS Don't Do Me Like That 1979

91 MOODY BLUES Nights In White Satin 1972

92 DEF LEPPARD Animal 1987

93 CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL Have You Ever Seen The Rain 1971

94 GEILS, J. BAND Love Stinks 1980

95 SIMPLE MINDS Don't You (Forget About Me) 1985

96 MCCARTNEY, PAUL Live And Let Die 1973

97 GABRIEL, PETER In Your Eyes 1986

98 QUEEN Another One Bites The Dust 1980

99 NIGHT RANGER Sister Christian 1984

100 DOORS L.A. Woman 1971

101 BOWIE, DAVID Let's Dance 1983

102 MCLEAN, DON American Pie 1971

103 AEROSMITH Janie's Got A Gun 1989

104 EAGLES Desperado 1973

105 JOURNEY Any Way You Want It 1980

106 JOURNEY Separate Ways (Worlds Apart) 1983

107 CLAPTON, ERIC Wonderful Tonight 1977

108 PINK FLOYD Speak To Me/Breathe/On The Run/Time 1973

109 CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL Proud Mary 1969

110 JOEL, BILLY It's Still Rock And Roll... 1980

111 PALMER, ROBERT Simply Irresistible 1988

112 INXS Devil Inside 1988

113 DRIVIN N CRYIN Fly Me Courageous 1991

114 TOWNSHEND, PETE Let My Love Open The Door 1980

115 AEROSMITH Angel 1987

116 BON JOVI I'll Be There For You 1988

117 PINK FLOYD Young Lust 1980

118 TALKING HEADS And She Was 1985

119 CREAM White Room 1968

120 JOURNEY Wheel In The Sky 1978

121 RAFFERTY, GERRY Baker Street 1978

122 FOREIGNER Feels Like The First Time 1977

123 BOWIE, DAVID Changes 1972

124 LYNYRD SKYNYRD Simple Man 1973

125 POLICE Every Breath You Take 1983

126 ZZ TOP Waitin' For The Bus/Jesus ... 1973

127 CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG Woodstock 1970

128 AEROSMITH Cryin' 1993

129 STEWART, ROD Maggie May 1971

130 VAN HALEN Love Walks In 1986

131 LED ZEPPELIN Misty Mountain Hop 1971

132 R.E.M. Losing My Religion 1991

133 STYX Renegade 1979

134 BON JOVI You Give Love A Bad Name 1986

135 BENATAR, PAT Hit Me With Your Best Shot 1980

136 LED ZEPPELIN Over The Hills And Far Away 1973

137 ROMANTICS Talking In Your Sleep 1983

138 STILLS, STEPHEN Love The One You're With 1970

139 KNACK My Sharona 1979

140 ALLMAN BROTHERS BAND Midnight Rider 1970

141 BEATLES Revolution 1968

142 WALSH, JOE Life's Been Good 1978

143 ROLLING STONES Ruby Tuesday 1967

144 PETTY, TOM/HEARTBREAKERS American Girl 1977

145 EMERSON, LAKE & PALMER Karn Evil 9 (First ...Part II) 1973

146 TALKING HEADS Burning Down The House 1983

147 PETTY, TOM You Don't Know How It Feels 1994

148 FLEETWOOD MAC Landslide 1975

149 GABRIEL, PETER Sledgehammer 1986

150 REO SPEEDWAGON Keep On Loving You 1980

151 TOTO Hold The Line 1978

152 COLLINS, PHIL I Don't Care Anymore 1983

153 FIXX One Thing Leads To Another 1983

154 GEILS, J. BAND Must Of Got Lost (Live) 1976

155 JOHN, ELTON Bennie And The Jets 1974

156 POLICE Wrapped Around Your Finger 1983

157 KANSAS Dust In The Wind 1978

158 RUSH Working Man 1974

159 ZEVON, WARREN Werewolves Of London 1978

160 OUTFIELD Your Love 1986

161 QUEEN Somebody To Love 1976

162 POLICE Synchronicity II 1983

163 U2 Angel Of Harlem 1988

164 LED ZEPPELIN Living Loving Maid (She's ...) 1969

165 LED ZEPPELIN Heartbreaker 1969

166 BLACK CROWES Twice As Hard 1990

167 GRAND FUNK We're An American Band 1973

168 U2 With Or Without You 1987

169 NICKS, STEVIE Edge Of Seventeen 1982

170 NUGENT, TED Stranglehold 1975

171 KIHN, GREG BAND Breakup Song (They Don't ...) 1981

172 BLACK SABBATH Paranoid 1970

173 MIDNIGHT OIL Beds Are Burning 1987

174 FOREIGNER Cold As Ice 1977

175 DOOBIE BROTHERS Black Water 1974

176 CHEAP TRICK The Flame 1988

177 MOTLEY CRUE Girls, Girls, Girls 1987

178 KINKS You Really Got Me 1965

179 COLLINS, PHIL In The Air Tonight 1981

180 ZZ TOP Sharp Dressed Man 1983

181 BENATAR, PAT Heartbreaker 1979

182 ROLLING STONES Start Me Up 1981

183 ROLLING STONES Gimme Shelter 1969

184 SEGER, BOB Against The Wind 1980

185 VAN HALEN Why Can't This Be Love 1986

186 THIN LIZZY The Boys Are Back In Town 1976

187 WHITESNAKE Here I Go Again 1987

188 JETT, JOAN/BLACKHEARTS I Love Rock 'N Roll 1982

189 MOTLEY CRUE Home Sweet Home 1985

190 GUESS WHO American Woman 1970

191 CARS Drive 1984

192 QUEEN Killer Queen 1974

193 AEROSMITH Sweet Emotion 1975

194 MCCARTNEY, PAUL Maybe I'm Amazed (Live) 1976

195 CHEAP TRICK Surrender 1978

196 U2 Mysterious Ways 1991

197 BLACK CROWES Hard To Handle 1990

198 CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL Born On The Bayou 1969

199 FLEETWOOD MAC Gypsy 1982

200 DIRE STRAITS Money For Nothing 1985

201 BON JOVI Wanted Dead Or Alive 1987

202 CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL Bad Moon Rising 1969

203 SQUIER, BILLY The Stroke 1981

204 CLASH Train In Vain (Stand By Me) 1980

205 JOHN, ELTON Rocket Man 1972

206 PRETENDERS Brass In Pocket 1980

207 CARS You Might Think 1984

208 PINK FLOYD Wish You Were Here 1975

209 BAD COMPANY Rock 'N' Roll Fantasy 1979

210 QUIET RIOT Cum On Feel The Noize 1983

211 WINTER, EDGAR Frankenstein 1972

212 THOROGOOD, GEORGE Bad To The Bone 1982

213 PETTY, TOM Free Fallin' 1989

214 LED ZEPPELIN Ramble On 1969

215 MARSHALL TUCKER BAND Can't You See 1973

216 RUSH Limelight 1981

217 JOEL, BILLY My Life 1978

218 GREAT WHITE Once Bitten Twice Shy 1989

219 FRAMPTON, PETER Baby, I Love Your Way (Live) 1976

220 ROMANTICS What I Like About You 1980

221 MILLER, STEVE Rock'n Me 1976

222 MELLENCAMP, JOHN C Pink Houses 1983

223 AC/DC Shoot To Thrill 1980

224 U2 Sunday Bloody Sunday 1983

225 FLEETWOOD MAC Go Your Own Way 1977

226 HENDRIX, JIMI Hey Joe 1967

227 PINK FLOYD Run Like Hell 1980

228 DOORS People Are Strange 1967

229 OSBOURNE, OZZY Mama, I'm Coming Home 1991

230 SEGER, BOB Turn The Page (Live Bullet) 1976

231 POLICE Every Little Thing She Does... 1981

232 FLEETWOOD MAC The Chain 1977

233 STEALERS WHEEL Stuck In The Middle With You 1973

234 B-52'S Love Shack 1989

235 BEATLES While My Guitar Gently Weeps 1968

236 MELLENCAMP, JOHN C Hurts So Good 1982

237 BAD COMPANY Feel Like Makin' Love 1975

238 FREE All Right Now 1970

239 MARLEY, BOB & THE WAILERS I Shot The Sheriff 1973

240 GEORGIA SATELLITES Keep Your Hands To Yourself 1986

241 JEFFERSON AIRPLANE Somebody To Love 1967

242 ZZ TOP I'm Bad, I'm Nationwide 1979

243 FLEETWOOD MAC Rhiannon (Will You Ever Win) 1976

244 AEROSMITH Dude (Looks Like A Lady) 1987

245 DEF LEPPARD Photograph 1983

246 HOLLIES Long Cool Woman (In A Black..) 1972

247 PETTY, TOM I Won't Back Down 1989

248 CLAPTON, ERIC Cocaine (Live '80) 1980

249 CROSBY, STILLS & NASH Southern Cross 1982

250 BOSTON Peace Of Mind 1977

251 VAN HALEN And The Cradle Will Rock... 1980

252 DOOBIE BROTHERS Long Train Runnin' 1973

253 SCORPIONS Rock You Like A Hurricane 1984

254 REO SPEEDWAGON Can't Fight This Feeling 1985

255 COSTELLO, ELVIS Alison 1977

256 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA Don't Bring Me Down 1979

257 IDOL, BILLY Mony Mony 1987

258 WHO Eminence Front 1982

259 VAN HALEN Jamie's Cryin' 1978

260 ALLMAN BROTHERS BAND Blue Sky 1972

261 DEF LEPPARD Rocket 1988

262 JOHN, ELTON Funeral For A Friend/Love ... 1973

263 VAN HALEN Unchained 1981

264 INXS What You Need 1986

265 BOSTON Rock & Roll Band 1976

266 ALLMAN BROTHERS BAND Melissa 1972

267 GUNS N' ROSES Welcome To The Jungle 1988

268 JETHRO TULL Aqualung 1971

269 GEILS, J. BAND Centerfold 1981

270 DIO Holy Diver 1982

271 ROLLING STONES Miss You 1978

272 PETTY, TOM/HEARTBREAKERS Refugee 1980

273 SPRINGSTEEN, BRUCE Born In The U.S.A. 1984

274 DIRE STRAITS Sultans Of Swing 1978

275 HENLEY, DON Boys Of Summer 1984

276 GOLDEN EARRING Twilight Zone 1982

277 STEELY DAN Reeling In The Years 1972

278 CARS Just What I Needed 1978

279 FOCUS Hocus Pocus 1973

280 ZZ TOP Tush 1975

281 DOORS Roadhouse Blues 1970

282 AC/DC Thunderstruck 1990

283 ALLMAN BROTHERS BAND Soulshine 1994

284 VAN HALEN Right Now 1991

285 SPRINGSTEEN, BRUCE Tenth Avenue Freeze-Out 1975

286 CHEAP TRICK Dream Police 1979

287 HENLEY, DON Dirty Laundry 1982

288 U2 I Still Haven't Found What... 1987

289 DYLAN, BOB Rainy Day Women #12 & 35 1966

290 RATT Round And Round 1984

291 HEART Straight On 1978

292 ALLMAN BROTHERS BAND Statesboro Blues 1971

293 IDOL, BILLY Eyes Without A Face 1985

294 JOHN, ELTON Saturday Night's Alright For.. 1973

295 JOURNEY Who's Crying Now 1981

296 SPRINGSTEEN, BRUCE I'm On Fire 1984

297 MILLER, STEVE Jet Airliner 1977

298 VAN HALEN Dreams 1986

299 EAGLES Take It To The Limit 1975

300 CARS Good Times Roll 1979

301 ROLLING STONES Jumpin' Jack Flash 1968

302 FOREIGNER Double Vision 1978

303 AEROSMITH Dream On 1973

304 SPRINGSTEEN, BRUCE Dancing In The Dark 1984

305 BOSTON Don't Look Back 1978

306 DERRINGER, RICK Rock And Roll, Hoochie Koo 1974

307 PETTY, TOM/HEARTBREAKERS Don't Do Me Like That 1979

308 IDOL, BILLY Rebel Yell 1985

309 YES Roundabout 1972

310 SKID ROW 18 And Life 1989

311 SUPERTRAMP Give A Little Bit 1977

312 ALLMAN, GREGG BAND I'm No Angel 1987

313 LED ZEPPELIN All My Love 1979

314 FOGERTY, JOHN Centerfield 1985

315 LED ZEPPELIN D'Yer Mak'er 1973

316 TUBES She's A Beauty 1983

317 DOORS Light My Fire 1967

318 VAUGHAN, STEVIE RAY Pride And Joy 1986

319 NAZARETH Love Hurts 1975

320 DEEP PURPLE Hush 1968

321 HAGAR, SAMMY I Can't Drive 55 1984

322 MONEY, EDDIE Two Tickets To Paradise 1978

323 R.E.M. It's The End Of The World As.. 1988

324 DOORS Hello, I Love You 1968

325 POISON Unskinny Bop 1990

326 PALMER, ROBERT Addicted To Love 1986

327 PETTY, TOM/HEARTBREAKERS Breakdown 1978

328 ROLLING STONES Brown Sugar 1971

329 LOVERBOY Working For The Weekend 1981

330 EAGLES Heartache Tonight 1979

331 ZZ TOP Gimme All Your Lovin 1983

332 ROLLING STONES Honky Tonk Women 1969

333 MELLENCAMP, JOHN C Authority Song 1984

334 YES Owner Of A Lonely Heart 1983

335 REO SPEEDWAGON Take It On The Run 1980

336 DEF LEPPARD Hysteria 1988

337 ALLMAN BROTHERS BAND Whipping Post 1969

338 WHO Love, Reign O'er Me 1973

339 FOREIGNER Hot Blooded 1978

340 JETT, JOAN/BLACKHEARTS I Hate Myself For Loving You 1988

341 ADAMS, BRYAN Run To You 1984

342 LYNYRD SKYNYRD What's Your Name 1977

343 CLASH Should I Stay Or Should I Go 1982

344 NICKS, STEVIE/TOM PETTY Stop Draggin' My Heart Around 1981

345 SKID ROW I Remember You 1989

346 FLEETWOOD MAC Don't Stop 1977

347 WHO Won't Get Fooled Again 1971

348 EAGLES Lyin' Eyes 1976

349 CULT Fire Woman 1989

350 AEROSMITH What It Takes 1989

351 KINKS Lola 1970

352 EUROPE The Final Countdown 1986

353 MOLLY HATCHET Flirtin' With Disaster 1979

354 MARLEY, BOB & THE WAILERS Jamming 1977

355 SWEET Ballroom Blitz 1975

356 PETTY, TOM/HEARTBREAKERS You Got Lucky 1982

357 SQUIER, BILLY Lonely Is The Night 1981

358 CLAPTON, ERIC Lay Down Sally 1977

359 ZZ TOP Cheap Sunglasses 1979

360 PALMER, ROBERT Bad Case Of Loving You... 1979

361 BAD COMPANY Bad Company 1974

362 JOURNEY Lights 1978

363 NICKS, STEVIE Stand Back 1983

364 ROLLING STONES Tumbling Dice 1972

365 U2 Where The Streets Have No Name 1987

366 CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL Fortunate Son 1969

367 JUDAS PRIEST You've Got Another Thing Comin 1982

368 R.E.M. The One I Love 1987

369 VAN HALEN When It's Love 1988

370 CARS Let's Go 1979

371 TRAFFIC Dear Mr. Fantasy 1968

372 DRIVIN N CRYIN Straight To Hell 1989

373 SURVIVOR Eye Of The Tiger 1982

374 U2 Desire 1988

375 AUTOGRAPH Turn Up The Radio 1984

376 FLEETWOOD MAC You Make Loving Fun 1977

377 LYNYRD SKYNYRD Tuesday's Gone 1973

378 DEF LEPPARD Love Bites 1987

379 IDOL, BILLY Dancing With Myself 1981

380 VAN HALEN I'll Wait 1983

381 AC/DC T.N.T. 1976

382 WHITESNAKE Still Of The Night 1987

383 ZZ TOP La Grange 1974

384 BEATLES Let It Be 1970

385 PETTY, TOM/HEARTBREAKERS The Waiting 1981

386 FOREIGNER Head Games 1979

387 FRAMPTON, PETER Show Me The Way (Live) 1976

388 VAN HALEN Jump 1984

389 38 SPECIAL Hold On Loosely 1980

390 JAMES GANG Walk Away 1971

391 AC/DC Dirty Deeds Done Dirt Cheap 1976

392 BEATLES With A Little Help From My... 1967

393 LED ZEPPELIN Immigrant Song 1970

394 LED ZEPPELIN Dancing Days 1973

395 U2 New Year's Day 1983

396 BOSTON Long Time 1976

397 STRAY CATS Rock This Town 1982

398 KINKS All Day And All Of The Night 1964

399 CREAM Sunshine Of Your Love 1967

400 SCORPIONS No One Like You 1982

401 NAZARETH Hair Of The Dog 1975

402 CUTTING CREW (I Just) Died In Your Arms 1987

403 EAGLES Life In The Fast Lane 1976

404 IDOL, BILLY White Wedding 1983

405 AEROSMITH Love In An Elevator 1989

406 BLACK CROWES Thorn In My Pride 1992

407 SPRINGSTEEN, BRUCE Hungry Heart 1980

408 CHICAGO Saturday In The Park 1972

409 HEART Crazy On You 1976

410 LYNYRD SKYNYRD Gimme Three Steps 1973

411 FOREIGNER Juke Box Hero 1981

412 MELLENCAMP, JOHN C Small Town 1985

413 PETTY, TOM You Wreck Me 1994

414 LED ZEPPELIN Kashmir 1975

415 VAN HALEN Dance The Night Away 1979

416 MCCARTNEY, PAUL Band On The Run 1974

417 AEROSMITH Rag Doll 1987

418 THOROGOOD, GEORGE Who Do You Love 1978

419 HENDRIX, JIMI Fire 1967

420 SEGER, BOB Still The Same 1978

421 GABRIEL, PETER Big Time 1986

422 ROLLING STONES Shattered 1978

423 GUNS N' ROSES Patience 1988

424 BACHMAN-TURNER OVERDRIVE You Ain't Seen Nothing Yet 1974

425 CROSBY, STILLS & NASH Suite: Judy Blue Eyes 1969

426 BON JOVI Never Say Goodbye 1986

427 SUPERTRAMP Breakfast In America 1980

428 ROLLING STONES Paint It, Black 1966

429 BOSTON Amanda 1986

430 BLACK CROWES Thorn In My Pride 1992

431 MOUNTAIN Mississippi Queen 1970

432 MILLER, STEVE Abracadabra 1982

433 SANTANA Black Magic Woman 1970

434 BLUE OYSTER CULT Burnin' For You 1981

435 WARRANT Cherry Pie 1990

436 BOWIE, DAVID Rebel Rebel 1974

437 MOTT THE HOOPLE All The Young Dudes 1972

438 38 SPECIAL Caught Up In You 1982

439 ASIA Heat Of The Moment 1982

440 BEATLES Get Back 1969

441 BON JOVI, JON Blaze Of Glory 1990

442 MONEY, EDDIE Baby Hold On 1977

443 SPRINGSTEEN, BRUCE Glory Days 1985

444 CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL Born On The Bayou 1969

445 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA Do Ya 1977

446 JETT, JOAN/BLACKHEARTS Bad Reputation 1981

447 BLACK SABBATH War Pigs 1970

448 BOWIE, DAVID Modern Love 1983

449 POLICE Don't Stand So Close To Me 1981

450 REO SPEEDWAGON Roll With The Changes 1978

451 BIG COUNTRY In A Big Country 1983

452 RUSH Fly By Night 1975

453 ROLLING STONES Happy 1972

454 ROLLING STONES Beast Of Burden 1978

455 BROWNE, JACKSON Running On Empty 1977

456 LED ZEPPELIN Ocean 1973

457 DEF LEPPARD Armageddon It 1988

458 RAMONES I Wanna Be Sedated 1978

459 FACES Stay With Me 1971

460 RED RIDER Lunatic Fringe 1981

461 YOUNG, NEIL Rockin' In The Free World 1989

462 BACHMAN-TURNER OVERDRIVE Takin' Care Of Business 1974

463 STEPPENWOLF Magic Carpet Ride 1968

464 BLONDIE One Way Or Another 1979

465 GRATEFUL DEAD Touch Of Grey 1987

466 STYX Mr. Roboto 1983

467 VAN HALEN Hot For Teacher 1984

468 AC/DC Hells Bells 1980

469 TOTO Rosanna 1982

470 DOORS Break On Through 1967

471 STEELY DAN Do It Again 1972

472 FOREIGNER Urgent 1981

473 MILLER, STEVE Fly Like An Eagle 1976

474 CLASH Rock The Casbah 1982

475 CARS My Best Friend's Girl 1978

476 SWEET Fox On The Run 1975

477 ROLLING STONES It's Only Rock 'N Roll (But... 1974

478 BLACK CROWES She Talks To Angels 1990

479 NUGENT, TED Cat Scratch Fever 1977

480 JOEL, BILLY Movin' Out (Anthony's Song) 1977

481 GENESIS Misunderstanding 1980

482 FABULOUS THUNDERBIRDS Tuff Enuff 1986

483 PETTY, TOM/HEARTBREAKERS Mary Jane's Last Dance 1993

484 QUEEN Fat Bottomed Girls 1978

485 SEGER, BOB Old Time Rock & Roll 1979

486 BEATLES Lucy In The Sky With Diamonds 1967

487 DEF LEPPARD Bringin' On The Heartbreak 1981

488 TOMMY TUTONE 867-5309/Jenny 1982

489 WALSH, JOE Rocky Mountain Way 1973

490 AC/DC For Those About To Rock... 1981

491 DOOBIE BROTHERS China Grove 1973

492 LYNYRD SKYNYRD Call Me The Breeze 1974

493 POISON Nothin' But A Good Time 1988

494 BOWIE, DAVID Suffragette City 1972

495 SQUIER, BILLY Everybody Wants You 1982

496 RUNDGREN, TODD Bang The Drum All Day 1983

497 BON JOVI Bad Medicine 1988

498 SUPERTRAMP Goodbye Stranger 1979

499 COOPER, ALICE School's Out 1972